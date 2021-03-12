العراق يسجل 4622 حالة إصابة بكورونا فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 4622 حالة إصابة بفيروس كورونا المستحد في البلاد، خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة في العراق بلغ (4622) إصابة فيما بلغ عدد حالات الشفاء (3397) حالة".وأشار البيان إلى أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت (25) حالة".