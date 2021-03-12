ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة بمطار أسيوط الدولي

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي من ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧لسنة ١٩٥٥، وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه محمود أبوالسعود، رئيس قسم تفتيش الركاب، وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركى، في الراكب "ا. ص. ع" نظرا لارتباكه، وبسؤاله عما كان يحمل من بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركيه أجاب بالنفي.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أبوبكر محمد مأمور الفحص، فأفاد بوجود أجسام معتمة.وبالعرض على حازم عبدالرشيد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد مشرف وعمر المختار وحسن السكري ومحمد البدري وأحمد الحسيني لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود ٢٠ هاتفا محمولا و١٢٩٢ عبوة من أدوات التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وقرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١ لسنة ٢٠٢١.وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٣٠٢ ألف جنيه.