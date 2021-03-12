زاخاروفا: روسيا ستتخذ إجراءات إذا أرسلت واشنطن صواريخ لـ «آسيا-باسيفيك»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن روسيا سترد وتتخذ إجراءات للحفاظ على أمنها القومي إذا أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية قذائف متوسطة وقصيرة المدى إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأضافت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن نشر واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيكون له تأثيرًا مزعزعًا للاستقرار من منظور الأمن الإقليمي والعالمي.وأوضحت زاخاروفا أن نشر هذه الصواريخ سيطلق العنان لدوامة جديدة من سباق التسلح محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الأحداث لن تعزز أمن الولايات المتحدة أو حلفائها بأي شكل من الأشكال، مشددة على أن التهديدات الصاروخية بلا شك سيتبعها رد فعل انتقامي من جانب موسكو.ودعت زاخاروفا كل الأطراف المعنية بالجهود المشتركة إلى تسوية الوضع سياسيًا ودبلوماسيًا في ضوء إنهاء واشنطن لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.وجاءت هذه التصريحات عقب نشر وسائل إعلام يابانية تقارير تفيد بأن طوكيو وواشنطن تخططان لمناقشة إرسال قذائف أرضية متوسطة المدى من أمريكا إلى اليابان والذي كان محظورًا بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.