106 أعوام.. صعيدية «تقهر» كورونا بعزل نجع حمادى

على الرغم من أنها تبلغ 106 أعوام من العمر، إلا أنها قهرت الفيروس وتحدته وتعافت منه، داخل مستشفى الحميات بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، والمخصصة لعزل وفرز مصابي الفيروس اللعين."سكينة.س" ابنة مدينة دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، والبالغة من العمر 106 أعوام، أكبر معمرة تنجح في التعافي من فيروس كورونا، بعد أن أصيبت بالفيروس، وتلقت العلاج اللازم، داخل مستشفى حميات مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.أكبر معمرة تنجح في تحدي الفيروس والتعافي منه، تلقت العلاج ونجحت في التعافي خلال مدة قليلة، حيث بلغت مدة العلاج داخل مستشفي حميات نجع حمادي قرابة 8 أيام متواصلة، بعدما تم حجزها داخل المستشفي في الـ4 من شهر مارس الجاري، لتنجح في التعافي من الفيروس، صباح اليوم الجمعة، الموافق 12 من شهر مارس، وتغادر المستشفي، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.