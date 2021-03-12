موسكو: سوريا تعرضت على مدى عشر سنوات لإرهاب غير مسبوق

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن سوريا تعرضت على مدى عشر سنوات لعدوان غير مسبوق من قبل الإرهاب الدولي.وقالت زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية إن "موسكو اتخذت موقفًا لا هوادة فيه من الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وتقوم بتقديم المساعدة العسكرية للقضاء عليه في سوريا وتدافع بحزم وثبات عن تسوية سياسية للأزمة فيها".وجددت زاخاروفا التأكيد على التزام موسكو بالعملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ودون أي تدخل خارجي والعمل على تعزيز عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف داعية إلى أن تكون مناقشتها منتظمة وبناءة.وشددت زاخاروفا على ثبات موقف بلادها المبني على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها ومواصلة محاربة الإرهاب فيها.ولفتت إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب والتي استخدمها البعض لتبرير اعتداءاتهم على الأراضي السورية انتهاك للقانون الدولي وتجاوز لصلاحيات مجلس الأمن الدولي.