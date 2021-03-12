استجابة لأصحاب الورش.. صيانة خطوط الصرف بالمدينة الصناعية في السويس

شهدت منطقة المدينة الصناعية بطريق السويس ـ الإسماعيلية، أعمال صيانة لخطوط الصرف الصحي التي تتسبب في انتشار مياه الصرف في الطرق الداخلية المدينة الصناعية.وأجرت إدارة الأسواق والورش أعمال صيانة للصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الجديدة استجابة لشكاوى بعض أصحاب المحلات والورش وتم الانتهاء من أعمال الصيانة للخط.وتابع العميد علاء اسماعيل مدير عام المشروع، الأعمال التي تمت استجابة لشكاوى المتضررين من أصحاب الورش والمحلات بالمدينة الصناعية.