لبنان: ندعم استئناف الدراسة تدريجيًا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، أنه مع استئناف العملية التعليمية بصورة تدريجية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، واتباع المعايير الصحية المعتمدة عالميا إزاء القطاع التربوي.وأشار دياب– خلال ترؤسه اجتماعا بحضور وزراء التعليم والصحة والاتصالات لبحث وضع القطاع التربوي في لبنان– إلى ضرورة إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للكادر التعليمي لصفوف الشهادات، وتوفير الحاجات اللوجستية والتقنية للمدارس.من جانبه، قال وزير التعليم، طارق المجذوب، في تصريح له عقب الاجتماع، إنه جرى التوافق على استئناف الدراسة بصورة آمنة في المدارس ابتداء من 22 مارس الجاري بصورة متدرجة ابتداء من صفوف الشهادات الرسمية.وأضاف أنه جرى الاتفاق على إقرار مشروع قانون لدعم المدارس الخاصة والرسمية والطلاب، إلى جانب العمل على توفير خدمات الإنترنت بصورة مجانية أو بتكلفة رمزية في سبيل دعم التعليم عن بُعد، وتوفير اللقاح المضاد لكورونا للعاملين في القطاع التربوي على مراحل.