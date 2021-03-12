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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شعبان خليفة يطالب بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مصنع العبور

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:02 م
حريق مصنع العبور
حريق مصنع العبور
دعاء جابر
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نعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شهداء العمل والإنتاج الذين استشهدوا في حريق مصنع الملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، والذي راح ضحيته 20 حالة وفاة، و24 مصابًا، تمّ نقلهم لمستشفيي السلام وبلبيس المركزي، مطالبة الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من التحقيقات، وبيان الأسباب التى أدت لهذه الكارثة، وسرعة ضبط المتسبب في هذا الإهمال الجسيم وتقديمه للمسائلة القانونية.

ومن ناحيته، طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة القطاع الخاص، وزارة القوى العاملة بتشكيل لجنة من خبراء الصحة والسلامة المهنية للوقوف على أسباب الحريق، وبيان مدى التزام إدارة المصنع باتباع وسائل الصحة والسلامة المهنية، وأساليب الوقاية والحماية للعمال في أثناء العمل.

وأكد "خليفة"، ضرورة الإسراع والتدخل من قبل محمد سعفان وزير القوى العاملة للتفاوض مع صاحب العمل لصرف التعويضات اللازمة، مثلما تدخل وقت انهيار فرن مصنع أسمنت أسوان وتفاوض بنفسه وحصل على حقوق العمال المتوفين، كما استطاع أن يعين اثنين من أسرة كل عامل من المتوفين بالمصنع.

وأشار إلى أن حياة العمال لن تقدر بمال، إلا أن العمال الذي استشهدوا في الحادث كانوا مصدر الرزق لعوائلهم، والتعويضات التي تطالب بها النقابة ستكون لأسرهم لإعانتهم على المعيشة.

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