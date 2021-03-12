360 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 381 ألفًا و708 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 367 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 372 ألفًا و217 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.556 حالة منذ بداية الجائحة.