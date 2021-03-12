وفقا لمشروع قانون العمل.. تعرف على خدمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل

بالتزامن مع استكمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وتقدم الحكومة بطلب بموافقتها على استكمال مناقشة القانون في الدورة البرلمانية الحالية، نظرا لأن القانون الجديد تقدمت به للبرلمان السابق وقطع شوطا كبيرا في المناقشة.نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل ويكون نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:1- تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.2- وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.