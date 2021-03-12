افتتاح 12 مسجدًا جديدًا في بني سويف

افتتحت مديرية أوقاف بني سويف اليوم الجمعة 12 3 2021م عدد (12) مسجدًا ضمن خطة الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى افتتاح مسجد " أبو الريش"-عزبة أبو الريش-سمسطا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، والمساجد التي تم افتتاحها هي: مسجد: العتيق القديم – السعادنة- مركز بني سويف، مسجد الرحمن– العاقولة- طنسا-ببا، مسجد الحلواني آل جوهر – دلهانس-الفشن، مسجد الحاج سلامة-قرية بهبشين-ناصر، مسجد أبو بكر الصديق- بياض العرب- بندر بني سويف".كما تم افتتاح "مسجد الفتح- باغوص- هربشنت- ببا، مسجد علي غرام- أبوصبرالملق- الواسطى، مسجد البر والتقوى- بني حمد- مركز بني سويف، مسجد الرحمن نجع العرب- قرية 2- سمسطا، مسجد علي عوض- يهبشين- ناصر، مسجد أحباب رسول الله- بندر سمسطا-حي الشماشرجي، مسجد التقوى- اشمنت-ناصر".وتمت مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1005) مسجدًا.