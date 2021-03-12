«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، دافئ على شمال الصعيد وحار على جنوبه.وليلا يسود طقس شديد البرودة على شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد.أما عن الظواهر الجوية فتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 11الإسكندرية 19 12وادى النطرون 22 12طنطا 22 12شبين الكوم 22 11دمنهور 21 12بلطيم 20 11مطروح 18 12السلوم 19 11سيوة 21 11بورسعيد 19 12دمياط 19 12الزقازيق 23 12المنصورة 22 13الإسماعيلية 23 12السويس 22 12العريش 20 11رفح 19 12رأس سدر 23 13نخل 22 10نويبع 24 18طابا 23 15كاترين 20 08الطور 23 15شرم الشيخ 26 15الغردقة 26 15مرسى علم 27 15الفيوم 23 11بنى سويف 23 11المنيا 23 10أسيوط 24 10سوهاج 25 12قنا 29 12الأقصر 30 13أسوان 31 14إدفو 30 15أبو سمبل 29 13الوادي الجديد 27 14شلاتين 29 17أبو رماد 30 17حلايب 26 16رأس حدربة 25 16