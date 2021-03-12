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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 23

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:26 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، دافئ على شمال الصعيد وحار على جنوبه.

وليلا يسود طقس شديد البرودة على شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية فتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 11
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 22 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 11
دمنهور 21 12
بلطيم 20 11
مطروح 18 12
السلوم 19 11
سيوة 21 11
بورسعيد 19 12
دمياط 19 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 12
السويس 22 12
العريش 20 11
رفح 19 12
رأس سدر 23 13
نخل 22 10
نويبع 24 18
طابا 23 15
كاترين 20 08
الطور 23 15
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 26 15
مرسى علم 27 15
الفيوم 23 11
بنى سويف 23 11
المنيا 23 10
أسيوط 24 10
سوهاج 25 12
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 31 14
إدفو 30 15
أبو سمبل 29 13
الوادي الجديد 27 14
شلاتين 29 17
أبو رماد 30 17
حلايب 26 16
رأس حدربة 25 16

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