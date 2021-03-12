الأحد.. القومى للمرأة يعقد لقاءً تدريبيًا للرائدات الريفيات بقرى المنيا

يعقد فرع المجلس بالمنيا بإشراف دكتورة منال أبوسمرة مقررة الفرع، الأحد المقبل، لقاء تدريبيا للرائدات الريفيات تعقبه حملة طرق أبواب لمدة 5 أيام فى الفترة من 15- 19 مارس، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا وتنفيذا لتكليفات دكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.يقام اللقاء التدريبي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى للتوعية بريادة الأعمال والشمول المالى تحت عنوان (ريادة الأعمال للمرأة الريفية) للقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".يهدف اللقاء إلى رفع الوعى المجتمعى بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وأهمية الإدخار للمرأة الريفية، والتعريف بالخدمات المالية المتاحة بالجهات المختلفة فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى لتمكين المرأة الريفية، اقتصاديا واجتماعيا، وخاصة فى ظل ما سببته جائحة كورونا من مشكلات اقتصادية.