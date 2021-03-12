الأحد.. القومى للمرأة يعقد لقاءً تدريبيًا للرائدات الريفيات بقرى المنيا

الأحد.. القومى للمرأة يعقد لقاءً تدريبيًا للرائدات الريفيات بقرى المنيا
الجمعة 12/مارس/2021 - 06:12 م
المنيا ـ على حسينطباعة
يعقد فرع المجلس بالمنيا بإشراف دكتورة منال أبوسمرة مقررة الفرع، الأحد المقبل، لقاء تدريبيا للرائدات الريفيات تعقبه حملة طرق أبواب لمدة 5 أيام فى الفترة من 15- 19 مارس، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا وتنفيذا لتكليفات دكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.
يقام اللقاء التدريبي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى للتوعية بريادة الأعمال والشمول المالى تحت عنوان (ريادة الأعمال للمرأة الريفية) للقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
يهدف اللقاء إلى رفع الوعى المجتمعى بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وأهمية الإدخار للمرأة الريفية، والتعريف بالخدمات المالية المتاحة بالجهات المختلفة فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى لتمكين المرأة الريفية، اقتصاديا واجتماعيا، وخاصة فى ظل ما سببته جائحة كورونا من مشكلات اقتصادية.
يقام اللقاء التدريبي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى للتوعية بريادة الأعمال والشمول المالى تحت عنوان (ريادة الأعمال للمرأة الريفية) للقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
يهدف اللقاء إلى رفع الوعى المجتمعى بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وأهمية الإدخار للمرأة الريفية، والتعريف بالخدمات المالية المتاحة بالجهات المختلفة فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى لتمكين المرأة الريفية، اقتصاديا واجتماعيا، وخاصة فى ظل ما سببته جائحة كورونا من مشكلات اقتصادية.