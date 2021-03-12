حملات إزالة ونظافة بأحياء فيصل والجناين في السويس

شهد حي فيصل وحي الجناين بالسويس حملات إزالة وتسوية ونظافة للشوارع وإخلاء لصناديق القمامة، ورفع لمستوى الخدمات.شنت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل، بمشاركة الإدارات الهندسية والتنظيم والمتابعة الميدانية وفريق إدارة الأزمات بالحي، حملة تم فيها إزالة بناء مخالف فى المهد قام بالبناء بدون ترخيص بقرى شباب الخريجين بنطاق حي فيصل للحفاظ على أملاك الدولة، وتم عمل محاضر للمخالفين وإيقاف جميع أعمال البناء.وأشرفت عالية فريد، رئيس حي الجناين، على أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق بنطاق الحي وأعمال تسوية وتوسعة طريق أبوحسين على الترعة ومتابعة خط ٤٠٠ الخاص بمياه الشرب بمنطقة أبوعارف بمتابعة من نصر عطية سكرتير الحي وفريق عمل من الإدارات الهندسية والنظافة والمتابعة الميدانية.كان محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر، قد كلف السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، بمتابعة حملات النظافة والإزالات ورفع مستوى الخدمات بأحياء السويس الخمسة.