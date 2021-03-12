«المقاولين» يطرح مناقصة لأعمال المباني المتكاملة بالنوبارية

يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة السابعة لأعمال المباني المتكاملة؛ لتنفيذ مناقصة لأعمال الإزالة صهاريج المياه العلوية وعنبر الخزانات وعنبر الطلمبات بمدينة النوبارية الجديدة إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وفيما يخص بالمواصفات والشروط الفنية للمناقصة، وأوضح اتحاد المقاولين أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأضاف اتحاد المقاولين أن تتضمن تفاصيل المناقصة على أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة بقيمة 1500 جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 24 مارس بمقر الجهاز، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل بمقر الجهاز.وأشار إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.