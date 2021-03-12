شذى تطرح أغنيتها الجديدة «مقلوبة حياتى»

طرحت المطربة شذى أغنيتها الجديدة بعنوان "مقلوبة حياتى"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.والأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.يذكر أن شذى بدأت مؤخرًا في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق في الصيف المقبل، حيث يتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.