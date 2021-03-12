إصابة 2 في حريق بأتوبيس رحلات بالفيوم

أصيب مواطنين في حريق شب في أتوبيس رحلات خاص بأكاديمية بمحافظة الشرقية أثناء رحلة ترفيهية لمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى إخطارا بنشوب حريق في أتوبيش رحلات خاص بأكاديمية المستقبل بمحافظة الشرقية أثناء قدومهم لرحلة ترفيهية لمحافظة الفيوم ووقع الحادث بالقرب من كمين كوم أوشيم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.