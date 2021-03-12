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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 150 طن مواد خام مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف بالبحيرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:55 م
جريدة الدستور
البحيرة- معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، والتأكيد على هيبة الدولة ومراجعة جميع السلع الغذائية وتاريخ إنتاجها.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 150 طن "مواد خام" 10 أطنان "ملح سياحات" من دون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج 20 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائى، 4 ماكينات لخلط وتفتيت وتعبئة الأعلاف، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة البحيرة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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