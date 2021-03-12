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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 649 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:54 م
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
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سجلت المكسيك 6469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و150 ألفا و955 حالة.

وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة بأنهتم تسجيل 661 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 193 ألفا و152 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن 606 آلاف شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك.

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