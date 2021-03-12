رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 إلكترونيا





رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

أتاحت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) ، بإدخال رقم اللوحة المعدنية وبيانات صاحب السيارة، وذلك لمعرفة إجمالي قيمة مخالفات السيارات والتي تعد مسوغا رئيسيا في بيع أو شراء سيارة مستعملة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الإدارة العامة للمرور وتكدس المواطنين في الطوابير خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجتاح العالم منذ أواخر عام 2019 وتم اكتشاف أكثر من لقاح أثبت فاعليته بدرجة كبيرة

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

يمكن الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات المرور عبر موقع بوابة الحكومة المصرية بإتباع الخطوات التالية :-





تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا)





اختيار خدمات نيابة المرور من خلال القائمة الرئيسية





كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عنها





كتابة رقم اللوحة المعدنية المكون من أرقام وحروف داخل الخانة المخصصة لذلك





الضغط على كلمة استعلام عقب التأكد من البيانات التي تم إدخالها من قبل





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آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

وفقا لآخر قرارات وزارة الداخلية فإن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني بجميع السيارات والمركبات الذي يرصد مخالفات المرور 2021 يوم 30 مارس الجاري حتى لا يتعرض المتخلفين عن التركيب إلى الغرامات التي نصت عليها قوانين المرور الجديدة حيث يتكون الملصق الإلكتروني من شريحة ذكية تتبع السيارات المبلغ عن سرقتها والمطلوبة أمنيا و التي تم تنفيذ عمليات إرهابية بها، بالاضافة إلى تحديد عبور أولوية الحارة المرورية للسيارات.

يدير الكثير من المواطنين من أصحاب السيارات والمركبات محرك البحث العالمي جوجل عن كيفية الاستعلام عن، والتي حصدت أعلى نسب مشاهدة في الأونة الأخيرة وذلك خطة الحكومة بتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين دون بذل جهد، ولذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات