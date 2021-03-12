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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تسجل 3126 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:22 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 3126 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن أجمالي الإصابات بالفيروس تبلغ 488 ألفًا و42 حالة وقد تعافى منها 453 ألفًا و78 حالة، بينما توفى 8831 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 1609 حالات في المستشفى منها 348 حالة فى وحدات العناية المركزة.

وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند 110 وكارينثيا 199 والنمسا السفلى 632 والنمسا العليا 465 وسالزبورغ 188 وستيريا 325 وتيرول 202 وفورارلبرغ 36 وأخيرًا العاصمة فيينا 969 حالة.

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