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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالسنطة

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:10 م
مصرع شاب
مصرع شاب
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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لقي شاب مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة الجناين بقرية شبرابيل، التابعة لمدينة السنطة، وعلى بعد مترات قليلة من دخوله محطة شبراقاص.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بدهس قطار أحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من رصيف محطة شبراقاص.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام قطار بشخص فى العقد الرابع من العمر يرتدى كامل ملابسه خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ووفاته فى الحال، وتم نقل أشلائه إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، واستأنف القطار سيره.

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