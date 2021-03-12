مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالسنطة

لقي شاب مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة الجناين بقرية شبرابيل، التابعة لمدينة السنطة، وعلى بعد مترات قليلة من دخوله محطة شبراقاص.تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بدهس قطار أحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من رصيف محطة شبراقاص.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام قطار بشخص فى العقد الرابع من العمر يرتدى كامل ملابسه خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ووفاته فى الحال، وتم نقل أشلائه إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، واستأنف القطار سيره.