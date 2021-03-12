شروط وإجراءات الدعوة لعقد جلسة سرية بمجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الشروط والإجراءات التي يتم فيها دعوة المجلس لعقد جلسة سرية، ونصت المواد من 164 لـ167، على عملية عقد الجلسة وكيفية إدارتها.وحددت المادة (164) من لهم حق المطالبة بعقد الجلسة حيث نصت على:"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة، واثنان من معارضيها"وحددت المادة (165) من لهم حق حضور تلك الجلسة حيث نصت على:"لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه ".وتنتهي الجلسات السرية وتعود لطبيعتها طبقًا لما نصت عليه المادة (166) والتي تنص علي:"إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".وطبقا لنص المادة (167) فيجوز للأمين العام أو من ينوب عنه أن يقوم بتحضير الجلسات السرية، حيث نصت المادة على: "للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس".ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.