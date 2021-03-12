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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 16 طن شوفان أبيض فاسد في حملة بالبحيرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:06 م
ضبط شوفان فاسد
ضبط شوفان فاسد
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، والتأكيد على هيبة الدولة ومراجعة جميع السلع الغذائية وتاريخ إنتاجها.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 16٫2 طن "شوفان أبيض" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن فرع شركة للتسويق والاستيراد والتصدير.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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