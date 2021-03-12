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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المؤلفين» تهاجم حفل العندليب بقصر البارون: اعتداء على حقوق الملكية

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:49 م
العندليب
العندليب
محمد مجدي
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أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين منذ قليل، بيانًا تضامنت فيه مع ورثة العندليب عبد الحليم حافظ بعد واقعه الاعتداء على حقوقهم الخاصة بالملكية الفكرية بسبب إقامة حفل للعندليب في قصر البارون على طريقة الهولوجرام.

وشمل البيان توضيحًا حول للأمر بشكل حاسم وقد جاء نص البيان كالتالي: "من المؤسف أن هناك أشخاصًا يتصورون أنفسهم أكبر من القانون ويتمادون في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والملحنين والورثة أصحاب الحقوق في المصنفات الغنائية رغم سعي الدولة لحماية تلك الحقوق واهتمامها بصياغة التشريعات المقننة لها".

واستكمل البيان: "هذا يجعلنا كممثلين عن المؤلفين والملحنين في مصر نستنكر وبشدة تلك الاعتداءات التي جرت علي حقوق أغاني الفنان عبد الحليم حافظ وصناعها، ونتضامن مع ورثة العندليب في بيانهم الذي صدر ضد هذه الاعتداءات وضد حفل الهولوجرام الذي أعلن عنه في قصر البارون والذي لم يحصل منظموه على أية تصاريح أو موافقات من الورثة أو من جمعية المؤلفين والملحنين أصحاب الحق في منح ومنع هذه التصاريح".

واختتمت: "لا نعرف من أين جاءتهم الجرأة في الإعلان عن حفل هولوجرام لعبد الحليم حافظ في قصر البارون دون الحصول علي هذه التصاريح وتلك الموافقات، وكيف جرأوا علي تحدي القوانين المنظمة لذلك ومن هو الذي يقف وراءهم، إننا نهيب بالقائمين علي قصر البارون أن يتعاونوا مع هؤلاء الخارجين عن القانون ونحذر أي جهة تتعاون معهم أو تساعدهم في التعدي علي حقوق المؤلفين والملحنين والورثة".

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