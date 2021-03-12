سكرتير عام السويس يتابع حملات النظافة بالأحياء

تشهد أحياء السويس، حملات نظافة ورفع مخلفات تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر.وتابع السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، الحملات التي يشهدها حي عتاقة بإشراف وليد شوقي رئيس الحي في رفع كفاءة النظافة ورفع القمامة والأتربة والمخلفات من مناور مدينة اليسر، بالإضافة إلى أعمال تجريد الشارع بين اليسر ومدينة الحرية الجديدة.ويستمر حي الأربعين برئاسة المهندس ممدوح أنور رئيس الحي بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة على مدار الساعة بأماكن متفرقة من خلال فريق النظافة بحى الأربعين.ويشهد حى السويس برئاسة المهندسة فاتن عبدالغني رئيس الحي، أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط منطقة حوض الدرس ومحيط منطقة الأنصارى وشارع شهداء اليمن وشارع الفنارات وباب ٩ ببورتوفيق وأمام التأمين الصحي بحوض الدرس وكورنيش السويس القديم وأماكن مختلفة بنطاق الحى وما زال العمل مستمرًا.