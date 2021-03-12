موسكو تعلق على التصريحات الألمانية بشأن التهديد الروسي

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على تصريحات وزارة الدفاع الألمانية بشأن "التهديد الروسي"، أن موسكو تأخذ في الاعتبار الحقائق المطروحة في العلاقات مع برلين.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وفقا لوسائل إعلام روسية اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة "إن الأجهزة الأمنية الألمانية المختصة، غالبا ما تنظم "تسريبات" لوثائق سرية معينة في وسائل الإعلام، لتكوين الرأي العام اللازم في ألمانيا، ويتم الآن ترسيخ الرؤية المعادية لروسيا، على المستوى العقائدي والاستراتيجي في الدولة الألمانية، وتصدر تصريحات بهذا الخصوص من جانب شخصيات ألمانية رسمية مسؤولة، وكذلك من جانب سياسيين من الدرجة الأولى".كما لفتت إلى أن الجانب الروسي يأخذ في الاعتبار الحقائق المعلنة، في العلاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.