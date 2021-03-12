بلغاريا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتا

أصدر رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف قرارا بتعليق تطعيمات أسترازينيكا المضادة لكوفيد- 19 حتى تستبعد وكالة الأدوية الأوروبية أي شك بشأن سلامة اللقاح، بحسب ما جاء في بيان للحكومة في صوفيا.وأصدرت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الأول الأربعاء تصريحات، كررتها أمس الخميس، مفادها أنها تحقق في مخاوف لكنها لم تجد ما يشير إلى أن اللقاح تسبب في حدوث جلطات دموية، وذكرت المفوضية الأوروبية أنها ستتبع توصية وكالة الأدوية الأوروبية.وفي سياق متصل، أعلنت تايلاند اليوم الجمعة تعليقا مؤقتا لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، لتنضم بذلك إلى إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية التي اتخذت خطوة مماثلة لحين انتهاء الفحوصات الخاصة بإذا ما كان اللقاح يسبب جلطات دموية لمن يتلقونه.