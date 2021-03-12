تفاصيل حلقة ماجد المصري مع «سعفان في التليفزيون» وموعد عرضها





مواعيد عرض برنامج سعفان في التلفزيون يُعرض برنامج سعفان في التليفزيون أسبوعيًا كل سبت على "MBC مصر"، في تمام الثامنة مساءً، وتُعرض هذه الحلقة السبت 13 مارس 2021 الساعة 8:00 مساءً.

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير برنامج سعفان في التليفزيون ، يُشارك في كتابته فريق كبير بإشراف محمد الزغبي، وصلاح عبادة، وأحمد منصور، ومحمد طلعت، وأحمد عبده، ويُخرجة رامي رزق الله.



برنامج سعفان في التليفزيون ، يُشارك في كتابته فريق كبير بإشراف محمد الزغبي، وصلاح عبادة، وأحمد منصور، ومحمد طلعت، وأحمد عبده، ويُخرجة رامي رزق الله.

في ثاني حلقات البرنامج الكوميدي الجديد يستضيف الفنان الشاب مُصطفي البنا، في برنامج سعفان في التلفزيون، على شاشة MBC مصر، النجم ماجد المصري غدًا السبت في تمام الثامنة مساء، وتُناقش الحلقة مرض "الكورونا" بإسلوب كوميدي.ويُقدم مُصطفي البنا خلال حلقات برنامج سعفان في التليفزيون، فقرات متنوعة ويُناقش قضايا إجتماعية غنية بإسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الاسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.