تفاصيل حلقة ماجد المصري مع «سعفان في التليفزيون» وموعد عرضها
الجمعة 12/مارس/2021 - 04:11 م
محمد مجديطباعة
في ثاني حلقات البرنامج الكوميدي الجديد يستضيف الفنان الشاب مُصطفي البنا، في برنامج سعفان في التلفزيون، على شاشة MBC مصر، النجم ماجد المصري غدًا السبت في تمام الثامنة مساء، وتُناقش الحلقة مرض "الكورونا" بإسلوب كوميدي.
ويُقدم مُصطفي البنا خلال حلقات برنامج سعفان في التليفزيون، فقرات متنوعة ويُناقش قضايا إجتماعية غنية بإسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الاسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.
ويُقدم مُصطفي البنا خلال حلقات برنامج سعفان في التليفزيون، فقرات متنوعة ويُناقش قضايا إجتماعية غنية بإسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الاسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.
مواعيد عرض برنامج سعفان في التلفزيون
يُعرض برنامج سعفان في التليفزيون أسبوعيًا كل سبت على "MBC مصر"، في تمام الثامنة مساءً، وتُعرض هذه الحلقة السبت 13 مارس 2021 الساعة 8:00 مساءً.