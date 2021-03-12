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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة ونائب محافظ الأقصر يتفقدان مركز شباب الدير بإسنا

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:42 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
هدى الأمير
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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، مركز شباب الدير ضمن زيارته لمحافظة الأقصر.

وبدأ الوزير جولته داخل المركز بالتعرف على منتجات نادي الفتاة والمرأة بالمركز، وتفقد الملعب الخماسي المطور بالنجيل الصناعي، وحديقة ألعاب الأطفال، وصالات الأنشطة الرياضية، وصالة الجيم.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز لمركز شباب الدير من حيث الأنشطة والبرامج والخدمات المقدمة للأعضاء، موجهًا بتقديم دعم قدره 10 آلاف جنيه كدعم لأنشطة المركز.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن زياراته الميدانية لمراكز الشباب والهيئات الرياضية تأتي ضمن المتابعة لأداء تلك المنشآت ورصد احتياجاتها على أرض الواقع، وافتتاح أعمال التطوير الإنشائية المنتهية بها.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد بدأ زيارته لمحافظة الأقصر منذ صباح أمس الخميس لافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية التي تم تطويرها، وتضمنت زيارته اليوم إطلاق ماراثون رياضي، ومتابعة تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بنادي المدينة المنورة، وتفقد ميدان الرماية بنادي مصنع السكر بأرمنت، ومراكز شباب "الغريرة، أصفون، السلام" بإدارة إسنا، وافتتاح المبنى الإداري بمركز شباب الرزيقات قبلي.

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