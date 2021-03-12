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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: إعفاء وزير الحج والعمرة من منصبه

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:29 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة من منصبه، وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ عاجل لها منذ قليل، أصدرت المملكة أمرًا ملكيًا بنهاية خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد، رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

كما أصدرت المملكة، أمرًا ملكيًا بإعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج، رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وبموجب الأوامر الملكية السعودية، تم تعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشئون التنفيذية بمرتبة وزير، كما تم تعيين الدكتورسمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب، مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي، مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

ونصت الأوامر الملكية على إعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي، مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم، نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.

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