بدء تطهير المطابق وشبكة الانحدار في بني مزار بالمنيا (صور)

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن البدء في أعمال تطهير المطابق وشبكة الانحدار بمنطقة شارع الحزب وكذلك طريق موقف صندفا بمركز بنى مزار شمال المحافظة وذلك لحل شكاوى المواطنين من طفح مياه المجاري والصرف الصحي.وناشدت الشركة المواطنين البعد عن السلوكيات غير السليمة فى التعامل مع الصرف الصحى والتي منها إلقاء بقايا الطعام والمخلفات والقمامة فى الصرف الصحى مما يؤدى إلى كثرة الإنسدادت والطفوحات.وأعلنت الشركة أنه يمكن للعملاء فى حالة وجود شكوى الإتصال بالأرقام التاليه تليفون أرضى١٢٥ موبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣ واتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧وستقوم الشركة ببحث المشكة والعمل على حلها على الفور.