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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان بنابلس

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:38 م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
ا ش ا
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أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وذلك جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية، التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان.

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