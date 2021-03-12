الصين ترحب بمنح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة

رحبت الصين اليوم الجمعة، بمنح أعضاء مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم- "قبل أيام قليلة، صوت أعضاء البرلمان الليبي بمنح الثقة للحكومة الانتقالية الجديدة وترحب الصين بذلك ونأمل أن تتمكن الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة من توحيد جميع الأطراف، وبناء توافق الآراء، وتعزيز التقدم الجديد في التسوية السياسية للقضية الليبية".وأضاف جيان "ترغب الصين في مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا، والعمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور إيجابي لاستعادة السلام والاستقرار هناك".