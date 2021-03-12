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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تتفق مع النرويج على اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة قريبا

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:35 م
وزارة التجارة الصينية
وزارة التجارة الصينية
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أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة أن الصين والنرويج تعهدتا بالانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في أقرب وقت.

واتفق الجانبان وفقا لوزارة التجارة الصينية- على أن تعجيل المفاوضات بشأن الاتفاقية أمر حيوي للمكافحة المشتركة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ودعم التجارة الحرة والتعددية، إلى جانب أن الاتفاقية ستعزز أيضا التعاون الاقتصادي والتجاري، وتستعيد النمو الاقتصادي، وتحافظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية.

وتفاوض الجانبان عبر رابط الفيديو أمس الخميس بشأن قضايا من بينها تجارة السلع، وتجارة الخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة، والحواجز العملية أمام التجارة.

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