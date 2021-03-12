الصين تتفق مع النرويج على اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة قريبا

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة أن الصين والنرويج تعهدتا بالانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في أقرب وقت.واتفق الجانبان وفقا لوزارة التجارة الصينية- على أن تعجيل المفاوضات بشأن الاتفاقية أمر حيوي للمكافحة المشتركة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ودعم التجارة الحرة والتعددية، إلى جانب أن الاتفاقية ستعزز أيضا التعاون الاقتصادي والتجاري، وتستعيد النمو الاقتصادي، وتحافظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية.وتفاوض الجانبان عبر رابط الفيديو أمس الخميس بشأن قضايا من بينها تجارة السلع، وتجارة الخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة، والحواجز العملية أمام التجارة.