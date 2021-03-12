افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الجمعة، مسجد "النور" – بدنشال، وألقى الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة خطبة الجمعة بعنوان: "حق الوطن والشهادة في سبيله".وحضر قيادات المحافظة التنفيذية والدعوية والشعبية، وعدد من السادة النواب، كما افتتح الدكتور محمد العريني وكيل مديرية أوقاف البحيرة مسجد54 الكبير أبيس - كفر الدوار كما افتتح الشيخ حامد خليفة عيسوي مسجد "هدي الإسلام".وتمت مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م وحتى تاريخه (1005) مسجدًا.