إيطاليا: لقاحات كورونا سلاح أساسي لتخطي هذه المرحلة

وصف وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بـ"السلاح الأساسي" لتجاوز هذه المرحلة.وقال سبيرانتسا خلال لقاء افتراضي مع رؤساء المقاطعات الإيطالية قبل اجتماع للحكومة بشأن تدابير تقييدية مرتقبة لمواجهة كورونا وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "في إيطاليا جميع اللقاحات المستخدمة فعالة وآمنة، واللقاح هو السلاح الأساسي لدينا للتغلب على هذه المرحلة"، مشيرا إلى أنه خلال اليومين الماضيين، تم إعطاء حوالي 200 ألف جرعة كل 24 ساعة.وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية، بأنه من المتوقع أن تتبني الحكومة إجراءات جديدة لاحتواء كورونا، منها تصنيف كل مقاطعات البلاد مناطق حمراء (تشمل حظر حركة المواطنين حتى داخل بلدياتهم باستثناء أسباب تتعلق بالعمل والضرورة والصحة) خلال ثلاثة أيام عطلة عيد الفصح، التي تبدأ 3 أبريل المقبل.