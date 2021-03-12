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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: الهلال الأحمر لعب دورًا كبيرًا في مواجهة كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:32 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إنها سعيدة بالتواجد فى الاحتفال بالاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الجهد المبذول في مواجهة الأزمات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن متطوعي الهلال الأحمر من خيرة شباب مصر، مقدرة جهود إدارة الهلال الأحمر على كافة الجهود التي يتم بذلها في كل ما يسند إليه، ومواجهة الأزمات والكوارث.

وأوضحت نيفين القباج أن الهلال الأحمر المصري يلعب دورًا جوهريًا في كافة الانشطة التي يواجهها، كما هناك تنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية، مشددة علي ان الهلال الأحمر لعب دورًا كبيرًا خلال مواجهة أزمة السيول العام الماضي، وكذلك خلال مواجهة فيروس كورونا باستحداث فريق مدرب، حيث تم تعقيم عدد من الجهات الحكومية ودور الرعاية ولم يتأخر قط عن اي طلب وكان سريع الاستجابة لاي طلب يطلب منه.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن غرف العمليات المركزية في الهلال الأحمر المصري تلعب دورا مهما، مبدية فخرها بوجود جمعية وطنية تؤدي هذا الدور العظيم في العمل الإنساني،مناشدة الجميع العمل من أجل الحد من الكوارث.

جاء ذلك خلال حضور يفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، والذي أقيم باستاد ٣٠ يونيو، وذلك بمشاركة أكثر من ثلاثمائة متطوع من متطوعي فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.

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