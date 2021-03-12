البكري: الصناعة المحلية تحظي باهتمام الدولة

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن الصناعة المحلية في مصر حاليا تحظي باهتمام الدولة من خلال تطوير المصانع المصرية وزيادة حجم الإنتاج وتعظيم القيمة الإنتاجية للسلع، مما يسهم في تنمية حجم الاستثمارات الداخلية.وأضاف «البكري» في تصريح لـ«الدستور» أنه لا بد من العمل على تطوير المنشآت والتجمعات الصناعية والدفع بخطوط انتاج جديدة، هذا بالإضافة إلى أهمية ادخال أنشطة انتاجية جديدة وفقا لمتطلبات السوق المحلية والخارجية.وأشار إلى أن زيادة حجم التصدير إلى الخارج يحتاج إلى دعم الصناعة المحلية أولا، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط الصناعة ولتطوير منتجاتها وللحصول على أعلى جودة تدعم من موقفها التصديري وتنشط من حركة مبيعاتها بالداخل والاستغناء عن بديلها الذي يتم استيراده من الخارج.