التشيك تعلن تطعيم مليون شخص ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التشيكية اليوم الجمعة، تطعيم مليون شخص تقريبا في البلاد، بجرعة لقاح واحدة على الأقل مضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم تطعيم 288 ألف شخص بالجرعتين اللازمتين من لقاحات كورونا.وذكر راديو (براغ) الدولي أنه حتى الآن وصل للبلاد نحو 1.5 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من اللقاحات التي أجازها الاتحاد الأوروبي - وهي (فايزر-بيونتك) و(استرازينيكا) و(موديرنا).ووفقا لما أعلنه وزير الصحة التشيكي يان بلاتني؛ فسيكون هناك مايكفي لتطعيم 75% من السكان البالغين، البالغ عددهم 8 ملايين، بحلول نهاية شهر يونيو القادم.وكان بلاتني قد صرح في وقت سابق بأن البلاد قد تتمكن من تلقيح حوالي 35 ألف شخص يوميا خلال شهر مارس الجاري، إلا أن السلطات الصحية تجاوزت هذا الرقم 4 مرات حتى الآن خلال هذا الشهر؛ فقد تم تطعيم 47 ألف شخص يوم الأربعاء الماضي.