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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تأمل أن يعزز الحوار القادم مع واشنطن التنمية السليمة

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:27 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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أعربت الصين اليوم الجمعة، عن أملها أن يعزز الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى القادم بين دبلوماسيين كبار من الصين والولايات المتحدة، التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى في آلاسكا يومي 18 و19 مارس، وتقارير بأن الجانب الأمريكي سيثير مسألتي شينجيانغ وهونج كونج خلال الحوار- "من المأمول أن تستطيع الصين والولايات المتحدة التركيز على التعاون وإدارة الخلافات وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية من خلال الحوار".

وأضاف:"تخضع المواضيع المحددة لهذا الحوار الاستراتيجي لاتفاق متبادل.

ونأمل أن يتمكن الجانبان من إجراء حوار صريح بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. يتعين على الجانبين أن يستوعبا بدقة النوايا السياسية للطرف الآخر، وأن يعززا التفاهم المتبادل، ويديرا ويسيطرا على الخلافات، ويدفعا العلاقات الصينية الأمريكية نحو مسارها الصحيح".

وتابع:"موقف الصين من القضايا المتعلقة بشينجيانغ وهونج كونج ثابت وواضح. وأعلنت الصين مرارا ترحيبها بزيارة شينجيانغ. وفي السنوات الأخيرة زار شينجيانغ أكثر من 1200 من الدبلوماسيين ومسؤولي المنظمات الدولية والصحفيين والشخصيات الدينية من أكثر من 100 دولة، واطلعوا على الوضع الحقيقي هناك من خلال زيارات ميدانية".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بهونج كونج، فإن شؤونها من الشؤون الداخلية البحتة للصين، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها. ونحث الولايات المتحدة على الكف عن التدخل في شؤون هونج كونج، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وعدم الذهاب إلى أبعد من ذلك أو إلى مزيد من السير في الطريق الخطأ. وسوف تدافع الصين بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".

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