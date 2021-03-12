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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

في جمعة «حق الوطن».. «أوقاف أسوان» تفتتح مسجدين اليوم

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:26 م
مسجد الرحمن
مسجد الرحمن
أميرة العناني
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افتتح اللواء حازم محمد عزت، سكرتير عام محافظة أسوان، اليوم الجمعة، مسجد "الرحمن" بمنطقة السلسلة بحري المنشية كومبو، وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد، مدير مديرية أوقاف أسوان، بعنوان: " حق الوطن والشهادة في سبيله".

وتم افتتاح مسجد "السيدة زينب" المنشية شرق، كومبو بمديرية أوقاف أسوان، ضمن خطة الإحلال والتجديد.

وتمت مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020 حتى الآن 1005 مساجد.

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