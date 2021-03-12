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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المناسترلي: المشروعات الصغيرة تساهم في خفض حجم البطالة

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:25 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أهمية بالغة على اقتصاد الدولة، لا سيما أن هذا القطاع شهد مساندة ودعم كبير من البنك المركزي خلال الفترات الماضية.

وأضاف المناسترلي في تصريح خاص للدستور، أنه يجب على الدولة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين من إصدار التشريعات والقوانين التي تشجع على إقامة تلك المشروعات، بالإضافة إلى توفير جهات تسويقية تتولى الجانب الترويجي والبيعي لهذه المنتجات.

وأكد المناسترلي أنه كلما زاد عدد المشروعات الصغيرة في الدولة كلما انخفض حجم البطالة وساعد ذلك على توفير مختلف فرص العمل للشباب وتشجيع السيدات على العمل وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع.

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