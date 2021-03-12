افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

قام فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط، بافتتاح منفذ لبيع منتجات السيدات المنضمات لمبادرة ست الدار والتي انطلقت الشهور الماضية، ومشروع مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات "safe city" الذى يجرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women وذلك بمنطقة المثلث بمدينة عزبة البرج.و ضم المنفذ المقرر أن يستمر لمدة ١٢ يوم، منتجات خشبية وحلويات وملابس وفوانيس رمضان مصنوعة من الخرز، وهدايا بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الأم، واكسسوارات وتابلوهات.ويُعد ذلك المنفذ نافذة تسويقية جديدة لمنتجات السيدات، لتحقيق خطة الأجهزة المعنية بتمكين المرأة إقتصاديًا وخلق منظومة تضامنية إقتصادية متكاملة.