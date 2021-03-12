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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مرور مفاجئ على تمريض أقسام الطوارئ في السويس

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
كريم أنور
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أجرت مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة بالسويس، فتحية جودة، جولة مرور مفاجئ على اقسام الطوارئ بمستشفى السويس العام: طوارئ الجراحة والباطنة وأمراض النساء، لمتابعة العمل وأداء التمريض.

شمل المرور وتدريب على رأس العمل على العلاج بالأكسجين ومراجعة السجلات، وتوضيح أهمية التسجيل الدقيق للحالات حتى يمكن متابعتها بسهولة على مدار اليوم ومع تغير النوبتجيات.

راجعت مديرة التمريض أيضا الكراش كار فى طوارئ الجراحة وتدريب التمريض على أهمية استقبال المرضى وحسن التعامل مع المرضى والجمهور، وذلك لتحسين بيئة العمل وتطويرها للأفضل.

يأتى ذلك فى ضوء تعليمات الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزاره الصحة بالسويس، بالمرور المستمر من فرق المرور الخاصة بالمديرية على مدار اليوم لتحسين الأداء ورفع مستوى الجودة وتدريب الفريق الطبى على مهارات العمل ومهارات التواصل الجيد سواء فيما بينهم أو مع الجمهور للارتقاء بمستوى الخدمة شكلًا وموضوعًا والحرص على شعور المواطن السويسى بالتقدير والاحترام داخل المؤسسات الطبية المختلفة.

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