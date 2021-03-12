«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية علاجية بقرية العطوى التابعة، حيث ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان ومعمل ووحدة للأشعة.ونوه بأنه تم خلال هذه القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٣٥٣ مواطن، وتحويل عدد ٥٨ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن اتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣٠ حالة.وأكد مدير المديرية أنه تم إجراء ٤٣٩ تحليل معملى و٣١ أشعة والكشف بالسونار لعدد ٩ حالات.وتستمر مديرية الصحة في تنفيذ هذه الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.