باكستان تعلن بدء الموجة الثالثة لوباء كورونا

حذرت باكستان من بدء الموجة الثالثة لوباء كورونا، فيما يواصل الفيروس انتشاره لتشهد عدة دول ارتفاعا في وتيرة الإصابات.وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية أن وزير التنمية والتخطيط الباكستاني أسد عمر أعلن اليوم الجمعة بدء الموجة الثالثة من "كوفيد -19" في البلاد، قائلا إن من أسباب ارتفاع عدد الحالات هو انتشار سلالة الفيروس المتحورة في المملكة المتحدة.وأضاف عمر: "نعم، لا شك أن الموجة الثالثة قد بدأت والظاهرة التي تحركها بشكل أساسي هي انتشار سلالة المملكة المتحدة".مشيرا إلى أن البلاد رصدت الزيادة في الحالات المسجلة حديثا بالمناطق التي يعيش فيها جزء كبير من الجالية البريطانية الباكستانية.