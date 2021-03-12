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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة «عنيك في عنينا» بقرية أم خلف جنوب بورسعيد

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:22 م
فعاليات مبادرة عنيك
فعاليات مبادرة عنيك في عنينا
بورسعيد:شيماء رشاد
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انطلقت فعاليات القافلة الطبية بجنوب بورسعيد، ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"، للكشف عن أمراض العيون ومحاربة العمى لأهالي الحي، وذلك بمركز شباب قرية أم خلف جنوب المحافظة والتي يتم تنفيذها تحت رعاية مجلس الوزراء والتى تنفذها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية
وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ببورسعيد وهيئة الرعاية الصحية وحي الجنوب.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن مبادرة عنيك في عنينا خاصة بتخصص طب وجراحة العيون والكشف المجاني علي المواطنين بالاضافة إلى عمل النظارات الطبية لهم بالمجان والتنسيق لعمل عمليات جراحية للعيون في حال الاحتياج بالمجان وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. وأنها تستهدف في المقام الأول أهالي قرى جنوب المحافظة.

وأضاف المحافظ أن قوافل المبادرة الطبية لحماية عيون أطفال وسكان منطقة الجنوب تأتي لدعم شرائح المجتمع وخاصة من غير القادرين، وأن فعاليات القافلة ستشمل توقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين.

وتوقع المبادرة الكشف على عيون الأهالي من كبار السن والأطفال وجميع الفئات، بالإضافة إلى صرف الأدوية مباشرة وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين بالقرى.

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