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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

747.6 مليون دولار حجم التجارة بين مصر والجزائر خلال 2020

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:21 م
جريدة الدستور
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بلغ حجم التجارة بين مصر والجزائر خلال عام 2020 نحو 748 مليون دولار، بانخفاض بلغ 6.1 % عن العام 2019.

وذكر تقرير لمكتب التمثيل التجاري المصري بالجزائر اليوم أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 747.61 مليون دولار في 2020، بعد أن كان 801.106 مليون دولار عام 2019.

وقال التقرير إن حجم الصادرات المصرية للجزائر بلغ 559.578 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 584.516 مليون دولار عام 2019، في حين بلغت الصادرات المصرية للجزائر دون المحروقات 558.59 مليون دولار عام 2020، بعد أن كانت 583.5 مليون دولار خلال 2019.

وأضاف أن الواردات المصرية من الجزائر انخفضت إلى 188.033 مليون دولار عام 2020، مقابل 216.59 مليون دولار عام 2019. موضحا أن من أهم الصادرات المصرية للجزائر خلال العام الماضي هي المواد الغذائية والطاقة ومواد التشحيم والمنتجات الخام والآلات والمعدات الزراعية والصناعية والمواد نصف المصنعة والمواد الاستهلاكية (غير الغذائية).

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