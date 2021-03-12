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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«غلاب» يشارك فى فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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شارك الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، فى فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ مارس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 ومن ناحيه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بينها وبين الجامعات من خلال عقد بروتوكول تعاون مشترك وتبادل للخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وأضاف عبدالغفار أن البرامج التدريبية هي النواة الأساسية في عملية التطوير المنشودة،  موجهًا بضرورة تفعيل مثل هذه البرامج بالجامعات للارتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي المجتمع الأكاديمي، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة، موضحًا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة، في ضوء أن عملية التعلم مستمرة، ولا تقف عند حد أو سن معين.

بينما استكمل  الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن البرنامج يستهدف زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتوافق مع رؤية الدولة في التدريب، للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع ورؤية مصر 2030.

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